Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri, a poche ore dalla sfida contro la Fiorentina, è intervenuto in videochiamata alla tavola rotonda “La salute del calciatore” in corso a Coverciano: “In Italia stiamo diminuendo la qualità del prodotto per aumentare il fatturato, e a lungo termine ne pagheremo le conseguenze a caro prezzo. Giocando una gara a ridosso dell'altra vengono meno certi presupposti, come ad esempio il recupero che è fondamentale. Tanti giocatori arrivano stanchi alle partite e quindi si innesca un meccanismo di aumento degli infortuni”.

E poi: “Giocare ogni 70 ore significa non allenarsi più, e così vengono meno l'aspetto fisico e quello tecnico a causa della stanchezza. Soprattutto dopo la Champions non è facile ricaricarsi per la successiva partita di campionato”.