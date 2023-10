"Italiano è un bravo allenatore, ma come tutti ha bisogno di giocatori forti. Lazio? In Olanda è stata disarmante"

Il doppio ex di Lazio-Fiorentina Domenico Caso ha parlato a TMW Radio in vista della partita di stasera: “Italiano e Sarri hanno un'idea di calcio molto simile, che predilige il gioco e con delle tematiche tattiche ben predefinite. Spero che venga fuori una bella partita, nonostante le squadre provengano dalle sconfitte contro Empoli e Feyenoord. La Lazio in Olanda è stata disarmante, un qualcosa di incomprensibile”.

E poi: “Ogni piazza ha le sue esigenze, io credo che Italiano sia un allenatore bravo e preparato. Come tutti ha bisogno di giocatori importanti, in linea con la sua idea di gioco”.