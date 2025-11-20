Dall'OPAP Arena a Firenze: i tifosi dell'AEK sono pronti ad invadere il Franchi in vista della Conference League

Sabato pomeriggio la Fiorentina di Paolo Vanoli è attesa dalla delicata sfida casalinga contro la Juventus: la squadra, dopo il cambio in panchina, è chiamata ad un cambio di passo proprio nella partita piu attesa dell’anno. La prossima settimana però i viola saranno nuovamente impegnati in Europa, con la quarta giornata di Conference League. Giovedì prossimo allo Stadio Franchi arriverà l’AEK Atene dell’ex Luka Jovic.

I tifosi dell'AEK pensano solo alla Fiorentina

E se in casa viola, considerando la situazione in classifica e l’imminente appuntamento di campionato, la partita non è minimamente considerata, in casa AEK la risposta dei tifosi è stata chiara: si va verso un invasione del Franchi. Secondo infatti quanto riportato dal portale ellenico Inaek.com il settore ospiti, luogo in cui saranno racchiusi i tifosi greci, molto probabilmente andrà sold out.

Esodo greco verso Firenze per la sfida di Conference League

Dalla Grecia infatti è sottolineata la risposta data dai tifosi dell’AEK Atene: la richiesta da parte dei supporter gialloneri è stata talmente elevata che non appena la biglietteria online ha aperto la vendita, in pochi minuti sono andati esauriti tutti i tagliandi. E per questo motivo giovedì prossimo al Franchi ci saranno oltre 1.300 tifosi greci.