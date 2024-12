"Anche ad Empoli sappiamo fare calcio: stasera dev'essere una festa. Grande vicinanza in questi momenti"

Andrea Maestrelli, l'autore dell'inno dell'Empoli, fra le altre, ha parlato a Radio Bruno Toscana della partita di questa sera che vedrà opposte la Fiorentina e la sua squadra del cuore, a poche ore dal malore di Bove, che è stato uno dei primi argomenti commentati.

“Stasera sia una festa dello sport”

“Stasera, al di là della partita, deve essere una festa, deve vincere lo sport. Quanto accaduto lascerebbe sbigottito ogni tifoso di ogni squadra del mondo, poi ovviamente la vicinanza fra Empoli e Firenze e la partita di stasera ci portano ad una grande solidarietà nei confronti della Fiorentina. Ma se non si fosse giocata la gara io avrei comunque compreso la situazione, così come ha già fatto anche Rebecca Corsi”.

“Anche l'Empoli sa fare calcio”

“Credo che per quelle che sono le qualità dell'Empoli, stiamo facendo un ottimo campionato, come obiettivo primario c'è sempre la permanenza in Serie A. Ovviamente in queste sfide si cerca di dare sempre il massimo per provare ad ottenere risultati positivi: vogliamo far valere lo spirito empolese. Anche qui da noi facciamo calcio”.