La Nazione: Le tentazioni d'inverno per la Fiorentina

In prima pagina, nell'inserto sportivo de La Nazione, c'è il titolo sulla partita di ieri sera: "Paura e gioia Viola da matti".

Sguardo puntato sul match di Coppa Italia: “Ho visto l’inferno, crepacuore viola Primo tempo choc, poi la rimonta E la qualificazione arriva ai rigori”. Sottotitolo: “Approccio sbagliato, doppio colpo Parma fra il 21’ e il 23’. Nel primo tempo un solo tiro verso la porta gialloblù Italiano cambia tutto e nel finale segnano Nzola e Sottil. Lotteria penalty: Christensen istrione, Beltran la chiude”.

Ci sono le dichiarazioni del tecnico: “Italiano può sorridere ”Una grande reazione Come quella di Nzola". E ancora: “L’allenatore analizza una gara ’pazza’ e un primo tempo difficile Beltran e l’ex Spezia insieme convincono: ”Soluzione possibile".

Si parla del mercato di gennaio: “Le tentazioni d’inverno Barak, sorprese in vista Pierozzi decide a gennaio”. Sottotitolo: “Il punto sulle (possibili) manovre in uscita nel corso del mercato di riparazione Infantino può trovare altrove maggiore spazio. Kouame piace ma non si tocca”.