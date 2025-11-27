VIDEO - Rivedi l'ultima puntata di "Hangover Viola", la trasmissione di Fiorentinanews.com

Ogni settimana Fiorentinanews.com è in diretta su YouTube, Facebook e Instagram con la sua trasmissione “Hangover Viola”, in cui si analizzano i temi d'attualità di casa Fiorentina. Durante la trasmissione di ieri sera abbiamo analizzato tutte le sfaccettature del pareggio casalingo di sabato scorso contro la Juventus, che nonostante porti ai viola soltanto un punto ha comunque fatto vedere una Fiorentina diversa. Un occhio di riguardo anche per l'impegno di Conference League di questa sera contro l'AEK Atene. Presenti alcuni dei nostri redattori e come ospite speciale Manfredi Pontello di Italia 7. Ha condotto Giulio Dispensieri.

Rivedi la puntata sul nostro canale YouTube

Per chi ci segue in diretta c'è la possibilità di interagire con redattori e ospiti attraverso i commenti, che manderemo in onda e ai quali risponderemo. Se invece vi siete persi la puntata, potete rivederla sul nostro canale YouTube cliccando qui sotto!