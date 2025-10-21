Caressa: “Fiorentina infuriata, il Var sta andando oltre ciò per cui era previsto. Allegri ha vinto tenendosi Gimenez come cambio”

Sul proprio canale YouTube, il giornalista di Sky Fabio Caressa ha commentato i fatti salienti di Milan-Fiorentina, analizzando la vittoria dei rossoneri di Allegri e l’improvvida direzione arbitrale.

‘Sbagliato l’intervento del VAR’

“La Fiorentina si è infuriata sull’intervento del VAR, l’arbitro aveva preso una decisione sul campo, Gimenez ha accentuato il contatto e questa cosa la fanno tutti i giocatori: non si può più sopportare, bisogna intervenire onde evitare che si ripeta ogni settimana. L’intervento del VAR è forzato, in questi casi non deve intervenire perchè se non vale nemmeno in questi casi la sensazione dell’arbitro l’intervento del VAR diventa molto più ampio di quello per cui era stato disposto”.

‘Il credo di Allegri è preciso, ecco come ha vinto la partita’

“Il Milan ha vinto pur con una formazione risicata causa tantissime assenze. Nel calcio odierno, molto fisico, c’è una partita fino al 70’ e poi negli ultimi 20’, la squadra che riesce a mantenere costante la prestazione nell’ultima parte di gara tendenzialmente vince le partite: il credo di Allegri è questo. Perciò ha scelto di tenersi Gimenez per l’ultima fase della partita con la Fiorentina, sapendo che avrebbe potuto vincere con quel cambio. Il primo tempo era stato noiosissimo e paradossalmente il gol viola ha sbloccato il Milan”.