Lindelof non scioglie le riserve, ma c'è ottimismo per il suo arrivo a Firenze. Ecco cifre e dettagli dell'eventuale contratto

Per un Nicolussi Caviglia vicinissimo, c'è un Lindelof che ancora non si è espresso in maniera definitiva. L'impressione - scrive il Corriere dello Sport - è che il difensore propenda per la destinazione Fiorentina, ma non si è ancora esposto all'interno delle trattative. I dialoghi tra le parti procedono bene, ma ancora manca qualche dettaglio.

La proposta della Fiorentina

Pradè e Goretti hanno pronto un contratto biennale con opzione per il terzo e il difensore non avrà richieste economiche eccessive, ben conscio che le finanze della Fiorentina e in generale del calcio italiano non sono quelle della Premier. Si tratterebbe, comunque, di un contratto da 2 milioni a stagione, con un fattore determinante chiamato David De Gea, primo sostenitore dell'arrivo di Lindelof a Firenze.