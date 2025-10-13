Bernardeschi: "Astori mi dava il buongiorno tutte le mattine con un bello scappellotto"

L'ex Fiorentina, Federico Bernardeschi, oggi in forza al Bologna di Italiano, è intervenuto al Festival dello Sport di Trento organizzato da La Gazzetta dello Sport dove ha ricordato anche il suo vecchio compagno di spogliatoio Davide Astori, ex capitano viola scomparso tragicamente nel 2018 durante il primo periodo di Pioli a Firenze:

L'aneddoto di Bernardeschi

“Quando giocavamo insieme, mi tirava uno scappellotto tutte le mattine, a colazione e poi mi diceva: ‘Tanto da qui alla fine della giornata te lo meriti’. Era così che mi dava il buongiorno Davide, questo era il nostro rapporto", ha ricordato con emozione l'ex numero dieci della Fiorentina.