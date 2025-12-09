Pampa Sosa: "La Fiorentina è piena di calciatori presuntuosi. Dodô? Non si può vedere..."

Durante la trasmissione BLab Live, l'ex attaccante del Napoli Roberto - detto il Pampa - Sosa ha parlato anche della situazione critica della Fiorentina: “Io l'avevo detto già alla quarta giornata di campionato che la Fiorentina è una squadra composta da calciatori - mi dispiace dirlo - presuntuosi”.

“Questa presunzione l'ha portata l'ex allenatore”

“Adesso non voglio fare nomi, ma chi ha trasmesso questa presunzione? Pioli. E' un allenatore bravo, ma è anche uno che va in Arabia a guadagnare soldi e poi vuole ripartire con un progetto con calciatori importanti”.

“Uno come Dodò non si può vedere”

"Secondo me è stato lui il responsabile di tutta questa situazione. Non si può vedere uno come Dodô che in un primo tempo (quello di Reggio Emilia, ndr) va a festeggiare perché ha vinto una rimessa dal fondo da ultimo in classifica. Ma stiamo scherzando?", ha chiosato l'ex calciatore.