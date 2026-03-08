Il contributo irrinunciabile dello stakanovista Harrison: ma fin qui di ala offensiva si è visto poco

Se a destra, a ranghi completi, la Fiorentina ha la ‘scomoda’ necessità di scegliere tra Solomon e Gudmundsson (o di dirottarne uno dall'altra parte), sul fronte opposto la fascia è quasi unicamente roba di Jack Harrison. L'inglese non è mai uscito dall'undici di Vanoli dalla gara di Como, compresi i due match con lo Jagiellonia. Tanti minuti, non sempre brillanti e un contributo esiguo in zona pericolosa: un assist a Kean contro il Torino e poi più che altro un contributo tattico.

Di quelli che piacciono agli allenatori anche se talvolta oscurano la visione su quella che sarebbe poi la priorità del ruolo, ovvero incidere nei pressi della porta. La prima alternativa d'altra parte è Parisi e poi con l'infortunio di Solomon, Vanoli ha anche perso l'opportunità di usare l'inglese da subentrante. E anche oggi con il Parma non potrà che esserci lui.