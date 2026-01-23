Kean senza svolta. L'attaccante viola continua il lavoro personalizzato e contro il Cagliari...
Moise Kean. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Dal Viola Park non arrivano notizie rassicuranti circa le condizioni fisiche di Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina è ancora alle prese con un dolore alla caviglia che non lo lascia in pace e l'attaccante viola continua il lavoro personalizzato.
Poche chance
Anche ieri il numero 20 viola si è allenato da solo e le chance di vederlo contro il Cagliari diminuiscono per questo drasticamente. Così Kean potrebbe sedersi solo in panchina con i sardi nella sfida di sabato al Franchi.
Gara da ex per Piccoli
Si scalda ancora una volta Piccoli, reduce da un gol messo a segno contro il Bologna. Sarà lui a guidare l'attacco in quella che per l'attaccante viola sarà una importante gara dell'ex contro il Cagliari.
