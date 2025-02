La FORMAZIONE UFFICIALE della Fiorentina Primavera: Leonardelli torna tra i pali dopo tre mesi, Balbo titolare dopo gli impegni con la Nazionale

Alle 15 la Fiorentina scenderà in campo a Zingonia contro l'Atalanta nel turno infrasettimanale del campionato Primavera. Tra i pali torna dopo quasi tre mesi Leonardelli, che si era dovuto fermare in seguito a un'operazione dovuta ad una lacerazione ad un rene, in seguito ad uno scontro di gara nella trasferta di Monza.

In difesa invece Galloppa schiera Trapani, Kouadio, Baroncelli e Balbo, quest'ultimo torna titolare dopo il rientro dal Sudamericano SUB 20 col Venezuela e che non partiva dal primo minuto da fine dicembre.

A centrocampo spazio a Keita, Harder e Gudelevicius, mentre il tridente d'attacco sarà composto da Bertolini, Braschi e Rubino.

La formazione ufficiale della Fiorentina (4-3-3): Leonardelli; Trapani, Kouadio, Baroncelli, Balbo; Keita, Harder, Gudelevicius; Bertolini, Braschi, Rubino. All. Daniele Galloppa.