Alla vigilia della partita di campionato contro la Fiorentina, l'allenatore del Como Cesc Fabregas ha parlato così in conferenza stampa: “La Fiorentina è una grande squadra e ha una società molto importante. E' una società storica e lo è sempre stata, capisco sia una sorpresa vederla in fondo alla classifica ma ricordiamoci che gran parte dei titolari l'anno scorso hanno fatto un campionato fantastico. Non ho avuto la fortuna di andare al Viola Park, ma me ne hanno parlato benissimo. Nel mercato invernale la Fiorentina ha fatto acquisti importanti e domani verrà a Como per vincere”.

“Domani non sarà come in Coppa Italia”

Poi ha aggiunto: “Quella di domani per noi è la partita più importante della stagione. Sono tutti disponibili per giocare tranne Goldaniga e Diao, che solo ieri hanno iniziato a lavorare a parte. Ci sono tante differenze tra la partita di Coppa Italia con la Fiorentina e quella di domani. I viola sono una grande squadra con un ottimo allenatore, noi oggi abbiamo preparato bene la partita e siamo convinti di quello che vogliamo fare”.