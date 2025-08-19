Scatta l'ora di Gudmundsson. Nella stagione più importante, l'islandese è pronto a mettersi sulle spalle la Fiorentina

Dovrà essere la stagione di Albert Gudmundsson. L'arrivo tra mille aspettative, in gran parte deluse, lo scorso anno, e la riconferma milionaria della Fiorentina perché l'islandese meritava una chance con un altro allenatore, diverso da quel Palladino con cui il feeling non è mai sbocciato. Pioli, non a caso, è stato il primo a chiedere la permanenza del numero 10, con l'intenzione di puntarci molto fin da subito.

Voglia di responsabilità

Lo abbiamo visto già nelle amichevoli estive: Gudmundsson sempre titolare, alle spalle delle punte, perché se c'è una cosa che abbiamo imparato è che l'islandese ha bisogno di fiducia per rendere al meglio. Chi gli sta accanto ogni giorno - riporta La Nazione - assicura che sta bene fisicamente e, pur non ancora al cento per cento della condizione, è pronto a mettersi sulle spalle la Fiorentina. A partire da giovedì.