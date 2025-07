VIDEO - Dal Piazzale al Franchi, la passione viola trasmessa tra generazioni. Così la Fiorentina presenta la sua nuova campagna abbonamenti

Insieme all'annuncio dell'apertura della campagna abbonamenti, prevista da mercoledì 9 luglio con varie fasce di acquisto, la Fiorentina ha pubblicato sui propri canali un video che promuove la campagna.

Senso d'appertenenza

Nel video si vedono un babbo e la propria figlia girare per Firenze a bordo di una Vespa, partendo da Piazzale Michelangelo e passando per il centro storico, fino ad arrivare allo stadio Artemio Franchi. Immagini che trasmettono senso d'appartenenza e l'arte del tramandare la passione per la Fiorentina di generazione in generazione.