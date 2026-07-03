La multa della Uefa non cambia le cose, Commisso vuole investire molto e bene. Paratici ha il via libera sul mercato
La multa di 6 milioni arrivata dall'Uefa per aver superato il 70% nel rapporto fra fatturato e monte ingaggi non cambia le cose sul mercato viola. Non aspettiamoci certo acquisti da 50 milioni (cosa mai successa a Firenze), ma Commisso è determinato ad investire molto e bene.
Acquisti prima delle cessioni
La Fiorentina non ha quindi bisogno di cedere prima di acquistare, come testimonia l'arrivo per 15 milioni più bonus del difensore Viery. Paratici può andare all’attacco dei rinforzi utili da consegnare una squadra competitiva a Grosso.
Via libera a Paratici
Questo non vuol dire che il dirigente viola potrà spendere senza cognizione di causa. Ma la società vuole alzare l'asticella e per farlo ha dato il via libera a Paratici.
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