De Santis: "Insigne alla Fiorentina più di una suggestione. Opportunità importante per il mercato di gennaio"

Lorenzo Insigne può vestire realmente la maglia della Fiorentina in futuro? O è soltanto una delle tante indiscrezioni di mercato che circolano? Secondo il procuratore e intermediario di mercato, Lorenzo De Santis, siamo davanti a un qualcosa che potrebbe concretizzarsi.

“Più di una suggestione”

“Insigne viene da un'esperienza non positiva nell'MLS, anche come squadra - ha detto De Santis a Lady Radio - E' un classe ‘91 tre o quattro anni di carriera davanti, ha cambiato anche procuratore. Potrebbe essere più di una suggestione per la Fiorentina e per il campionato italiano”.

“Un'opportunità importante”

E poi: “In un mercato come quello di gennaio dove non ci sono molti soldi, dove gli attaccanti e i giocatori di valore te li fanno strapagare, ecco che una situazione del genere può diventare un'opportunità importante. Se bisogna cercare un giusto mezzo tra investimento e resa, mi prendo un giocatore con le sue caratteristiche”.