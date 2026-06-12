Corriere dello Sport-Stadio: Koleosho dentro, Gudmundsson fuori
Il Corriere dello Sport-Stadio in edicola questa mattina si sofferma sulle esigenze di mercato della Fiorentina e sulle trattative che Fabio Paratici sta cercando di portare a termine.
Prima pagina
In copertina il Corriere dello Sport scrive nel titolo principale: “La Viola di Grosso” e ancora “Koleosho in, Gud out”.
Pagina 25
Nella pagina dedicata interamente alla Fiorentina il Corriere riprende i temi trattati in copertina: “Esterni Notte", intitola il quotidiano, che poi continua scrivendo: “Per il 4-3-3 piace Koleosho, giovane e azzurro”. Di spalla un articolo invece sul numero 10 della Fiorentina: “Con Gud è addio, la viola a deciso. L'asta parte da 16 milioni”.
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