Debutto sia per Fabbian che per Sohm: i protagonisti dello scambio con due prestazioni dimenticabili

La debacle del Bologna di Italiano, uscito sconfitto dalla sfida di Marassi contro il Genoa, ha visto anche i primi (dimenticabili) minuti di Sohm in maglia felsinea.

Presenza anonima

Diciassette minuti - più sei di recupero - abbastanza anonimi per il centrocampista svizzero, che ha toccato un numero di palloni veramente ridotto anche in virtù di un Bologna veramente in confusione: di fatto, pur entrando sull'1-2, anche Sohm ha subito la rimonta vedendosi segnare due reti che hanno vanificato quanto di buono fatto dai compagni.

Destini incrociati

Curiosamente, l'esordio di Sohm è arrivato nella stessa giornata di quello di Fabbian in maglia viola, altrettanto dimenticabile ma per altri motivi: resta indigesta la sufficienza nel rientro in difesa sul gol dello 0-2, nato da una sua palla persa.