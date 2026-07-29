Da Firenze a Empoli: un centrocampista della Primavera è pronto al salto nel professionismo. La formula...

La Fiorentina Primavera dovrà difendere uno storico Scudetto, atteso per 43 anni. Tanti dei ragazzi che hanno alzato al cielo il titolo stanno lasciando il club viola, per intraprendere le prime esperienze nel calcio professionistico.

Deli-Empoli, ci siamo

Tra questi c'è anche il centrocampista Lapo Deli, uno dei profili più interessanti tra i classe 2006 della Fiorentina. Da tempo l'Empoli ha manifestato il proprio interesse e sta facendo passi da gigante in queste ore per aggiudicarsi il calciatore, attualmente in Inghilterra in ritiro. Alla fine della tournée, come riporta La Nazione, Deli passerà all'Empoli: si tratta solo di un'attesa lunga qualche giorno, l'affare è ormai cosa fatta.

Resta da capire solo la formula

Resta solo un rebus da risolvere in questi giorni, mentre il centrocampista raggiungerà Distefano: la formula dell'operazione. L'ipotesi più probabile è il prestito, complicato ipotizzare un addio a titolo definitivo. L'Empoli potrebbe comunque beneficiare di un diritto di riscatto.