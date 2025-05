Corriere dello Sport-Stadio: La sfida degli spagnoli a De Gea, Kean è pronto

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio è presente questo titolo sulla Fiorentina: “Vamos viola”. E ancora: “Palladino all'assalto ”Kean è pronto".

Spazio per: “Corrida Viola “Vogliamo la gara perfetta”. Sottotitolo: “Palladino: ”Ho parlato con Kean, è pronto. Leggerezza e autostima Siamo orgogliosi di quanto fatto”. In taglio basso: “Isco e Gud, stasera si lavora di fantasia”.

Le dichiarazioni di Gosens: “Robin leader ”Giochiamo per notti così". Di spalla: “La sfida a De Gea ”Vinciamo noi". In taglio basso sulla probabile formazione: “Torna Comuzzo in difesa”.