Nella corrida c'è spazio per Kean. "E' pronto per giocare, poi però..."

Una vera corrida. Banale come termine di paragone, ma rende bene l'idea visto dove è situato il palcoscenico di Betis-Fiorentina. Questo è quello che attende i viola stasera.

Un Kean in più

Ed in mezzo a questa corrida i viola si presentano con un Kean in più, nel senso che c'è e che, all'occorrenza l'attaccante può dire la sua.

“L'ho visto bene, però…”

“Ho parlato con Moise, il ragazzo sta bene, è tranquillo e carico - ha detto Palladino - Ha fatto due allenamenti con il gruppo e ovviamente è pronto per giocare, poi però devo tener conto delle tante gare in questo momento”. Difficile capire da queste parole se verrà lanciato all'inizio (probabile) o se entrerà più tardi, ma è una carta che vedremo all'interno del Benito Villamarin. E di questi tempi, non certo facili relativamente alla gestione dei giocatori più importanti, non è poco.