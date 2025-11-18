Longhi: "La Fiorentina finora è stata una squadra bellina che non ha badato al sodo. Adesso tutto deve cambiare"

Questo pomeriggio il giornalista di Sportimediaset Bruno Longhi, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di commentare la situazione che si sta vivendo in casa Fiorentina dopo il disastroso inizio di stagione e la successiva separazione da Stefano Pioli. Secondo il giornalista il problemi della club viola stanno altrove.

“Vedendo alcune partite di questo inizio di stagione, non tutte, ho avuto un'impressione chiara dei viola, che ho già espresso in queste settimane. Usando un aggettivo molto fiorentina, quando vedo giocare la Fiorentina vedo una squadre ‘bellina’. Ovvero che ha tanti giocatori che sanno giocare molto bene a calcio, a cui però manca quella forza necessaria, anche dal punto di vista muscolare, che faccia si che siano vincenti nei contrasti e negli uno contro uno”.

“Nella situazione in cui è adesso, la Fiorentina deve pensare al sodo”

Ha anche aggiunto: “Soprattutto nel caso dei viola si è scelto di optare verso il raggiungimento di un certo tipo di stile senza però badare al sodo. E adesso, nella situazione di classifica in cui si è ritrovata adesso, serve pensare soltanto al sodo. Io non saprei indicare quale sia il reparto dove occorre maggiormente intervenire in fase di mercato, solitamente in situazioni di questo tipo è il centrocampo il ruolo da migliorare”.

“I problemi dei viola potrebbero essere nel suo centrocampo”

Ha poi concluso: “I problemi dei viola però non mi sembra si limitino alla mediana, mi pare che anche i difensori abbiano dimostrato di soffrire molto il modo di giocare visto finora. E molto probabilmente tutto dipende, non tanto dalla debolezza, ma dalle caratteristiche dei centrocampisti di questa squadra che spesso non fanno da filtro al reparto difensivo”,