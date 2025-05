Intervenuto a Radio Bruno Toscana, l'ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci ha detto la sua sulla partita di Udine: “Non si gioca mai alla mano, ogni squadra scende sempre in campo per vincere. All'ultima giornata però non ci sono mai grandi tatticismi, molte squadre giocano spensierate e le partite sono tutte aperte. L'Europa è sempre importante, anche la Conference ti permette di fare esperienze, ma dopo tre anni ho qualche dubbio sul rifarla di nuovo”.

“Prima gli obiettivi, poi i calciatori”

Poi ha aggiunto: “La società deve mettersi a tavolino e stabilire degli obiettivi, costruendo poi la squadra di conseguenza. Se vuoi tornare in Europa League o addirittura in Champions, calciatori come De Gea, Dodo, Kean e Gosens devono restare, e poi in secondo luogo bisogna trovare le alternative che quest'anno ti sono mancate. Anche Gudmundsson va tenuto, è fortissimo e se mette a posto la testa può fare la differenza”.