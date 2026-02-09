Il mercato della Cremonese e il tema dell'esperienza che manca alla Fiorentina: l'importanza di comprare chi sguazza nei bassifondi

Poco prima del fischio d'inizio della partita che metterà di fronte l'Atalanta di Palladino e la Cremonese di Nicola, su DAZN è spuntata una tabella molto indicativa della direzione che ha preso il mercato invernale dei grigiorossi, diametralmente opposta a quanto visto con la Fiorentina.

Un mercato navigato

Infatti, dal mercato di gennaio sono arrivati quattro giocatori molto avvezzi alla… salvezza. Gli occhi sono puntati sugli innesti di Thorsby, Luperto, Djuric e Maleh, non nomi altisonanti ma tutte figure molto esperte: il centrocampista arrivato dal Genoa ha infatti preso parte a 5 salvezze, seguono il centrale ex Cagliari e il gigante bosniaco a quota 4, e chiude la fila l'ex Fiorentina, che invece si è salvato 3 volte. Combinando insieme le loro presenze, poi, si raggiungono ben 641 gettoni in Serie A.

Se manca l'esperienza

Sebbene i 4 sopracitati non siano nomi che la Fiorentina andrebbe a puntare in stagioni più ‘normali’, è altrettanto vero che i momenti disperati richiedono misure disperate: una figura esperta nella lotta salvezza, che si trova a suo agio in posizioni di classifica scomode e che sa come si lotta per uscirne, avrebbe senz'altro fatto comodo alla Fiorentina.