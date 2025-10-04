Perotti: "Ricordo quel 4-2 a Firenze, vincemmo su un campo difficile. La Roma sta andando bene, ma non è ancora al top"

Diego Perotti, ex giocatore della Roma, ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso ricordando l'ultima sfida tra Fiorentina e Roma giocata alle 15: si tratta del 2-4 in favore della Roma del 5 novembre 2017.

Su quel Fiorentina-Roma

“Pioveva tanto, era brutto tempo, ma noi portammo via i tre punti. Fu una bella vittoria per noi, ottenuta su un campo difficile, dove per due volte ci ripresero il risultato. Gerson segnò l’1-0 e poi il 2-1. La Fiorentina aveva Veretout, Simeone, il povero Davide Astori e in panchina allenava Pioli come oggi. In generale, comunque, le partite in cui ho fatto gol, non le scordo. Anche perché non sono state tantissime".

Sugli uomini di Gasperini

“Sta andando bene, ha vinto partite, al momento è prima in classifica. Ha mostrato momenti di calcio molto interessante. Ma è normale avere dei passaggi a vuoto, ci vuole tempo per costruire una squadra solida e con un gioco collaudato. Non basta una preparazione estiva di due-tre mesi per avere il prodotto finito”.