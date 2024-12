Valentini mette definitivamente sul mercato Quarta? Il Torino può dare all'argentino il minutaggio perso a Firenze

La perdita del posto, poi i fallimentari tentativi di adattarlo da centrocampista: per Martinez Quarta non sono tempi semplici, nonostante un recentissimo rinnovo che se non altro dà potere contrattuale alla Fiorentina. Secondo Tuttosport, a risolvere i suoi problemi potrebbe pensarci il Torino, in cerca di risorse per gennaio quando inoltre a Firenze arriverà Valentini che potrebbe insidiare proprio il connazionale.