Corriere dello Sport-Stadio: Commisso spinge, la Fiorentina lavora sul'esterno
In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, leggiamo questo titolone sulla Fiorentina: “Viola, non finisce qui”. E ancora: “Zortea o Calabria: Commisso spinge”.
Pagina 16
Apertura per: “Pioli ha le idee chiare la Viola un po’ meno”. Sottotitolo: “Torna il tridente con Gud alle spalle delle due punte Sblocca l’islandese, buona l’intesa tra Kean e Dodo”. In taglio basso: “Pongracic: ”Io leader? Vedremo".
Pagina 17
Sul mercato: “La Fiorentina lavora sull’esterno Zortea o Calabria, dubbi su Fortini”. Sottotitolo: “Servono 10 milioni per convincere il Cagliari. L’ex capitano del Milan è svincolato: il Pana in pressing”.
