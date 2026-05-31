La Gazzetta dello Sport: Serve rialzare il muro
La Gazzetta dello Sport in edicola stamani si sofferma soprattutto sul calciomercato viola. Fabio Paratici, stando a quanto riporta la rosea, è alla ricerca di un difensore per migliorare il reparto arretrato.
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Nella pagina dedicata ai colori viola, La Gazzetta rivela lo stato della trattativa fra Fiorentina e Gremio per Viery: “Progetto viola, la Fiorentina punta Viery. Serve rialzare il muro”. Di spalla il quotidiano sportivo analizza anche la situazione relativa ad un difensore di proprietà della Fiorentina, ma prossimo all'addio: “Stallo Moreno, il Levante vuole trattenerlo”.
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Qualche pagina più avanti la Rosea riporta una lunga intervista all'ex allenatore viola Delio Rossi, che ha raccontato anche l'episodio dello scontro con un giocatore viola: “Lo schiaffo a Ljajic cambiò la mia carriera”.