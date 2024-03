Sarri: "Sento quotidianamente la fiducia della Lazio, ora dobbiamo risalire. Moggi? Non rispondo a un radiato"

Maurizio Sarri alla Fiorentina, un'ipotesi lanciata in questi ultimi giorni per la prossima stagione. Intanto, il tecnico della Lazio non ci dà troppo peso in conferenza stampa, anzi: “Sento la fiducia della Lazio ogni giorno. Mi ha fatto molto piacere che la società si sia finalmente esposta in merito. Ne sono felice. Obiettivi? Adesso dobbiamo obbligatoriamente risalire la classifica. In Champions è stato un bel viaggio, c'è un po' di rammarico, ma adesso pensiamo al campionato”.

“Moggi? Non rispondo a un radiato”

Su Luciano Moggi, che precedentemente gli ha rivolto critiche pesanti sul suo percorso alla Juventus: “Non rispondo a un radiato, mancherei di rispetto. Dico solo che l'ultimo scudetto dei bianconeri è sotto la mia gestione. E l'unica retrocessione è sotto la sua. Sono fatti”.