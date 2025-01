Cecchi: "Kean è un centravanti assoluto. La Fiorentina è in un periodo che chiamare crisi mi sembra il minimo"

Questo pomeriggio Stefano Cecchi è intervenuto a Radio Sportiva, nel consueto appuntamento di microfono aperto; ecco le sue dichiarazioni:

“La Fiorentina è dentro un periodo che chiamare crisi mi sembra il minimo, quando fai due pareggi in sei partite e non riesci a vincere contro una squadra in dieci qualche problema c’è. Spero che Palladino abbia le idee chiare”.

Infine un passaggio su una delle poche note liete dell'ultimo periodo della squadra gigliata “Kean a Firenze ha trovato la sua dimensione. Nonostante la Fiorentina in questo momento sia in crisi lui è sempre lì. Sa colpire di clava e di fioretto, Il gol di domenica contro il Torino è da centravanti vero: lui vede Milinkovic-Savic che si sta rialzando e capisce in una frazione di secondo che deve fare il pallonetto di testa e la piazza perfettamente, è un gol da centravanti assoluto”.