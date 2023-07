Corriere dello Sport-Stadio: Viola, piano B come Beltran, sprint Sutalo

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio questo il titolo riguardante la Fiorentina: “Beltran, la scelta”. Sottotitolo: “Pronta l’offerta per il River Plate: 13 milioni più 2 di bonus”. Sommario: “31 presenze e 15 gol, ha solo 22 anni e costa meno di Dia: contatti intensificati sotto l’occhio attento di Burdisso”.

A pagina 12, apertura per: “Viola, piano B come Beltran”. Sottotitolo: “La Fiorentina vira sull’argentino del River (clausola di 20 milioni) Dia, la Salernitana chiede troppo”. In taglio basso: “Cinque gol presi e tre giorni di riposo, tifosi arrabbiati”.

A pagina 13 ancora mercato: “Fiorentina, sprint Sutalo offerti oltre 15 milioni”. Sottotitolo: “La Dinamo Zagabria aveva già ritenuto bassa la cifra di 12 milioni Ora i croati valutano la nuova proposta che prevede anche bonus”.