"Pulisic in campo contro la Fiorentina? Ecco le condizioni del capocannoniere del Milan. Il polpaccio di Rabiot.."

Questo pomeriggio il giornalista di SkySport Manuele Baiocchini, durante un collegamento da Milanello, ha fatto il punto sugli infortunati in casa Milan a pochi giorni dalla sfida casalinga contro la Fiorentina dell'ex Stefano Pioli.

“Pulisci ancora non è rientrato, doveva rientrare nella giornata di oggi ed invece ha avuto un problema logistico, un ritardo del suo aereo, che quindi lo costringerà ad arrivare a Milano soltanto nella notte e quindi svolgerà tutti gli esami strumentali del caso soltanto domani. Lui rischia un lungo stop, perchè ha riportato un problema muscolare al bicipite femorale della coscia destra nell'amichevole contro l'Australia e quindi andrà valutato nelle prossime ore”.

“Pulisic salterà sicuramente la partita contro la Fiorentina”

Ha anche aggiunto: "Credo comunque che almeno la partita contro la Fiorentina l'americano sarà costretto a saltarla. Visto quello che abbiamo visto anche dalle immagini del suo infortunio, direi che è un infortunio pesante per il Milan. L'americano a livello realizzato è attualmente il miglior cannoniere dei rossoneri, ha messo lo zampino nel 54% dei gol del Milan. Insomma è un giocatore fondamentale. Questo lo sai Allegri e tutti gli allenatori da cui Pulisci è sempre stato considerato un giocatore di primissima fascia. Capiremo quante partite dovrà saltare solo dopo gli esami di domani".

“Preoccupano le condizioni del polpaccio di Rabiot”

Ha fatto il punto sulla situazione di un altro centrocampista: “Chi farà gli esami quest'oggi è invece Rabiot. Quindi anche per quello che riguarda il francese, quel problema al polpaccio che sembrava essere piuttosto banale e del quale aveva parlato anche Deschamps dopo un allenamento, è forse qualcosa di piu. Vedremo se sarà una contusione di poco conto solo dio la risonanza che farà nel pomeriggio. Lo stesso discorso vale per Estupinian”.

“La situazione di Saelemaekers è migliore di quello che si pensava”

Ha poi concluso parlando di Alexis Saelemaekers: “Non c'è bisogno di ulteriori controlli per quello che riguarda l'esterno belga, che li aveva già svolti ad inizio settimana ed aveva evidenziato una piccola lesione. Il giocatore sta però guarendo e quindi credo che possano esserci delle piccole chance di vederlo in campo: certamente non dal primo minuto ma perchè no a gara in corso”.