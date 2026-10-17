Home / Edicola Viola La Gazzetta dello Sport: lui almeno non manca mai Redazione / 17 October 2026, 12:16 X Facebook WhatsApp Telegram Threads Email Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google Approfondimento su Mastantuono su La Gazzetta dello Sport, a pagina 21: “Carica Mastantuono. E' sempre titolare con la Fiorentina” e in sommario: “L'argentino è tra i punti fermi di Vanoli. Giocherà con un tutore alla mano sinistra”. Notizie correlate Mastantuono vede da vicino il rivale per la Diez dell'Albiceleste: ma la Fiorentina lotta per traguardi opposti Jovetic: "Quante notti di Champions con Prandelli, non fatemi commuovere. Montella mi tolse la fascia solo perché..." 💬 Commenti X Facebook WhatsApp Telegram Threads Email Condividi Commenta