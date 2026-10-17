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La Gazzetta dello Sport: lui almeno non manca mai

Redazione /
La Gazzetta dello Sport
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Approfondimento su Mastantuono su La Gazzetta dello Sport, a pagina 21: “Carica Mastantuono. E' sempre titolare con la Fiorentina” e in sommario: “L'argentino è tra i punti fermi di Vanoli. Giocherà con un tutore alla mano sinistra”.

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