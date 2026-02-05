Paratici già dentro la Fiorentina, ma il punto di riferimento dei Commisso resterà un altro...

Da ieri, Fabio Paratici è a tutti gli effetti un dirigente della Fiorentina, avendo varcato la soglia del Viola Park, avendo preso pieno possesso delle proprie funzioni.

Nuova comunicazione

La nuova comunicazione del club sarà misurata e funzionale al momento. Paratici potrebbe diventare il volto sportivo della Fiorentina nelle fasi più calde, alleggerendo così l'esposizione mediatica del direttore generale, Alessandro Ferrari.

Il punto di riferimento dei Commisso non cambia

Quest'ultimo però, scrive stamani La Nazione, resterà in ogni caso il punto di riferimento dei Commisso a Firenze. Sotto questo profilo dunque, non cambierà niente all'interno della società viola, visto che negli scorsi mesi Ferrari era il referente di Rocco in loco.