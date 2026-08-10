Di Chiara: "Grosso conosce le sue responsabilità e le aspettative di Firenze. Punterà molto sull'affiatamento del gruppo"

Intervistato da firenzeedintorni.it, l'ex Fiorentina Alberto Di Chiara ha parlato del nuovo tecnico viola Fabio Grosso: “Ci siamo conosciuti ai tempi di Perugia, dove io ero dirigente e lui calciatore. Allenatore la Fiorentina è una bella responsabilità, ci siamo sentiti e lui è consapevole del fatto che a Firenze dovrà fare un salto di qualità. Sa che c'è molta aspettativa, ma finora Paratici ha fatto una bella campagna acquisti consegnandogli calciatori di grande potenziale”.

“Grosso punterà sul gruppo”

Poi ha aggiunto: “Nel calcio ogni allenatore deve calarsi nella realtà in cui si trova, se necessario adattandosi alle caratteristiche dei propri calciatori. Soprattutto, però, serve la capacitò di formare uno spogliatoio e un gruppo uniti, e credo che Grosso stia lavorando prima di tutto su questo. La sua mentalità è quella di non avere regole e movimenti fissi, ma di trovare ogni volta il vestito migliore per la squadra. Oggi nel calcio non si può fare altrimenti”.