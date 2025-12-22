Viola Confusion - Fiorentina, alzati e cammina ma c'è ancora tempo per il perdono

Alzati e cammina

Per scoprire di essere vivo come non mai

Lazzaro stamattina

La Fiorentina ha vinto 5 a 1 contro l’Udinese al Franchi e ancora non è chiaro se sia successo davvero oppure in my private dreams / in my lucid dreams come cantavano i Verve nel 1997.

Alle 18 le due squadre sono schierate in campo, ci sono tutti solo non si vedono i due liocorni e nemmeno i tifosi viola della Curva Ferrovia che in piena protesta entreranno solo al 20esimo del primo tempo.

Il primo tempo

Dopo le schermaglie tattiche iniziali, al settimo minuto, il portiere bianconero Okoye decide di uscire in stile Shoot the runner su Kean e l’Udinese resta subito in dieci.

Al ventesimo, come previsto, gli ultras entrano in Curva annunciandosi rumorosamente – Tick tick...Boom! – con una serie di petardi e di cori di protesta. Un minuto dopo la squadra sembra aver recepito il messaggio: punizione di Mandragora e vantaggio viola.

Si arriva così al 42esimo e ad alimentare il sogno della prima vittoria della Fiorentina ci pensa finalmente il Numero Dieci islandese: piroetta al limite dell’area e Bomba non Bomba all’incrocio: due a zero di Gudmundsson e tutti negli spogliatoi.

Invece no! A sorpresa c’è tempo addirittura per il 3 a 0 di testa di Ndour su assist delizioso di Fagioli. Una domanda sorge spontanea al Franchi: Do they know it’s Christmas?

Il secondo tempo

Il tifoso medio viola nell’intervallo ancora non ci crede. Teme la rimonta clamorosa dell’Udinese in stile partita di biliardo di Fantozzi contro l’On. Cav. Conte Catellani.

Ma ci pensa Kean a rassicurare tutti con una doppietta da fromboliere vintage che fa virare il mood intorno al centravanti viola da Ti venderei a Ancora tu, ma non dovevamo vederci più?

Tra i due gol di Moise c’è spazio per l’eurogol della bandiera del bianconero Solet, utile soprattutto per i fantallenatori. Si arriva così al triplice fischio dell’arbitro Mariani con i giocatori di Mister Vanoli che vengono respinti dalla Curva. Perchè sì, va bene il 5 a 1, ma c’è ancora tempo per il Perdono.

Playlist della settimana

Lazzaro - Subsonica

Catching the Butterfly – The Verve

I due liocorni – Roberto Grotti

Shoot the Runner – Kasabian

Tick tick...Boom! – The Hives

Bomba non Bomba – Antonello Venditti

Do they know it’s Christmas – Band Aid

Ti venderei – Lucio Battisti

Ancora tu – Lucio Battisti

Perdono – Tiziano Ferro