Dopo Belotti, il Como punta un campione francese. Un ex Real Madrid è arrivato in Italia

Raphael Varane è arrivato in Italia in queste ore. Il difensore campione del mondo con la Francia nel 2018 sarà svincolato tra poche ore, e da diversi giorni è un obiettivo del Como, scrive Gianluca Di Marzio.

Il Como punta in alto

Varane, reduce dall'esperienza in Premier League con la maglia del Manchester United, è arrivato in Italia per incontrare la dirigenza del Como in compagnia dei suoi agenti, e prendere a quel punto una decisione sul proprio futuro. Il Como (che oggi rientra dal pre-ritiro) è sicuramente la società che si è mossa per prima e in questo momento è più decisa, ma non è l'unica in Serie A che prende in considerazione l'ex Real Madrid. Anche la Roma, infatti, valuta l'occasione e potrebbe muovere dei passi nei prossimi giorni.

Dopo Belotti, un altro campione?

Dopo aver ingaggiato Belotti - a titolo definitivo, dopo il deludente prestito alla Fiorentina - il Como punta dunque un pezzo pregiato anche per la difesa, un ex Real Madrid, fra i migliori difensori centrali degli ultimi cinque anni.