L'incredibile lista di infortunati in casa Milan: l'ultimo a cadere è un ex viola. E Pioli riflette

Davvero incredibile, la lunghezza della lista di infortunati del Milan dell'ex viola Stefano Pioli, per altro messo fortemente in discussione dopo il pareggio contro la Salernitana. In questo girone d'andata i rossoneri hanno dovuto fare i conti con molteplici problemi fisici, da parte di tanti giocatori.

E ora out un ex Fiorentina

Come riportato da Calciomercato.com, l'ultimo infortunato è Luka Jovic: l'attaccante ex Fiorentina si è allenato a parte a causa di una botta alla caviglia rimediata proprio a Salerno. Pioli riflette sulla prossima gara, contro il Sassuolo, a forte rischio per il serbo. Situazione da monitorare.