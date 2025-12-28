Stavolta il miracolo non riesce a Palladino e l'Inter passa a Bergamo. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Successo e primato in classifica per l'Inter che ha vinto 1-0 al Gewiss Stadium nell'ultima gara del 2025, battendo l'Atalanta di Palladino. Match che gli ospiti avevano sbloccato già nel primo tempo con Thuram ma la rete era stata annullata per un fuorigioco di Lautaro Martinez.

A inizio ripresa poi gol annullato anche a De Ketelaere per lo stesso motivo e poi al 65' la rete decisiva firmata da Lautaro Martinez, servito da Pio Esposito dopo un errore clamoroso di Djimsiti. La squadra di Palladino ha sprecato poi nel finale con una clamorosa occasione per Samardzic e perdendo il match, rimane così a centro classifica.

La classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 36, Milan 35, Napoli 34, Juventus 32, Roma 30, Como 27, Bologna 26, Lazio 24, Atalanta 22, Udinese 22, Sassuolo 22, Cremonese 21, Torino 20, Cagliari 18, Parma 17, Lecce, 16, Genoa 14, Verona 12, Pisa 11, Fiorentina 9.