"Mi farei qualche domanda sul perché della negatività percepita a Firenze. Bene i passi avanti sullo stadio"

Sulle parole del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, è intervenuto anche il giornalista Angelo Giorgetti a Radio Bruno Toscana: “Chiarissimo l'umore di Firenze, basso per il mercato e non solo. Fossi nella Fiorentina mi farei due domande sul perché c'è questa negatività presente. Oltre ai rapporti gestiti all'esterno e alla percezione dei tifosi, anche se Commisso continua a parlare della situazione finanziaria del club”.

“Manca il feeling”

E aggiunge: “Non c'è proprio feeling, ci sono alcuni rapporti totalmente incrinati. Sicuramente non possono aspettarsi che vada sempre tutto bene e che i tifosi della Fiorentina siano sempre felici, non esiste. Ci sono alcune battaglie che a me sfuggono. Stadio? Bene che si sia fatto un passo avanti, nonostante il documento firmato dalla Fiorentina per andare a giocare fuori”.