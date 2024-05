"Per te, papà". Il toccante omaggio di Gabriella Barone per Joe dopo il passaggio in finale della Fiorentina

Tutta la squadra, ieri sera, dopo aver ottenuto la finale di Conference League ha dedicato qualche momento per omaggiare il compianto dg Joe Barone, che aveva accompagnato i ragazzi a Praga lo scorso anno.

L'omaggio del quotidiano sportivo

Questa finale, purtroppo, l'ex direttore generale della Fiorentina non potrà vederla insieme ai suoi giocatori, ma come il Corriere dello Sport - questa mattina - ha dedicato la sua prima pagina a Joe, così ha fatto anche la figlia Gabriella.

La bellissima dedica di Gabriella

“Per te, papà”, ha scritto - in italiano - una delle figlie di Joe Barone, seguendo il titolo del noto quotidiano “Per te, Joe” intrecciando il pareggio, valso una vittoria, della Viola con il raggiungimento della terza finale consecutiva. A seguire, l'omaggio della figlia, ripreso dal suo profilo Instagram:

La dedica del “Corriere” e di Gabriella Barone