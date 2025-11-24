Il Como di Fabregas adesso fa paura. Cinquina a Baroni e zona Europa consolidata: Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

È un Como in versione devastante quello visto oggi a Torino. La formazione di Fabregas ha letteralmente annientato i granata allenati da Baroni. Una prestazione superlativa per i comaschi, che avevano sbancato anche il Franchi.

Che Como!

5-1 in trasferta grazie alla doppietta di Addai, il solito Nico Paz, poi anche Ramon e infine pure Baturina, ex obiettivo della Fiorentina di Pradè. Per il Toro in rete Vlasic su rigore.

Juventus sorpassata

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Roma 27, Napoli 25, Milan 25, Bologna 24, Inter 24, Como 21, Juventus 20, Lazio 18, Sassuolo 16, Udinese 15, Cremonese 14, Torino 14, Atalanta 13, Cagliari 11, Parma 11, Lecce 10, Pisa 9, Genoa 8, Verona 6, Fiorentina 6.