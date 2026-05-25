Ecco cosa chiederà Commisso a Paratici e Ferrari per il prossimo mercato estivo

Sul Corriere Fiorentino si legge un focus su quello che sarà il summit negli Stati Uniti tra Commisso, Ferrari e Paratici.

Riunione negli States

Una riunione che servirà per capire quelli che sono i margini id manovra dei dirigenti viola per ricostruire la Fiorentina. Tra i punti sul tavolo c'è sicuramente quello del budget per il prossimo mercato. Per valutare questo aspetto, serve tener presente il grande passivo fatto registrare l’estate scorsa (circa -60 milioni) e il fatto che l’anno prossimo verranno a mancare gli introiti. della Conference.

La richiesta

Per questo, scrive il quotidiano, è facile immaginare che tra gli obiettivi principali richiesti a Paratici e Ferrari ci sia la riduzione del monte ingaggi. Rimane quindi difficile immaginare chissà quale immissione di denaro dalla proprietà per il mercato estivo.