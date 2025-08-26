Il vicepresidente vicario del Consiglio comunale di Firenze Alessandro Draghi ha parlato del 99esimo compleanno della Fiorentina all'interno di una nota stampa pubblicata dall'ufficio stampa di Palazzo Vecchio.

Le parole di Draghi

“Nella giornata del novantanovesimo compleanno della società gigliata (tralasciando l'atavico dibattito sulla certezza della data, che dà il 29 agosto in vantaggio), lancio un appello e annuncio un atto con il quale chiederò che il Comune di Firenze sia capofila e coordinatore del comitato promotore del centenario della Fiorentina, che sarà celebrato l'anno prossimo”.

Le intenzioni

"Fondamentale creare una struttura snella ed efficiente per organizzare al meglio le celebrazioni ed i festeggiamenti per i cent'anni della squadra fondata nell'agosto del 1926. Dovranno essere coinvolti nel consiglio del comitato, oltre all'amministrazione comunale, l'Acf Fiorentina, il Museo Viola, le varie associazioni dei tifosi, le fondazioni Artemio Franchi e Pier Luigi Nervi, l'associazione Storia Viola, giornalisti della carta stampata, delle testate online e delle tv, opinionisti ed esperti. L'auspicio sarebbe di organizzare una intera settimana di eventi a fine agosto 2026”.