Parisi, quando l'errore è di rigore. Il primato negativo e lo specchio della sua stagione

Tre rigori procurati sugli otto fischiati contro alla Fiorentina in questa stagione. Fabiano Parisi è detentore, suo malgrado, di un primato negativo in questa annata che doveva lanciarlo ad alti livelli.

Acquistato la scorsa estate dall'Empoli, con la maglia viola addosso doveva compiere quel passo definitivo in avanti e mettersi in mostra per la Nazionale, ma finora tutto questo non si è verificato.

Il braccio malandrino contro il Bologna, l’atterramento di Theo Hernandez a ‘San Siro’ con il Milan e il fallo su Ekuban contro il Genoa. Situazioni sfortunate, nelle quali si è trovato coinvolto e che hanno determinato l'assegnazione di altrettanti penalty. Circostanze che, se vogliamo, sono un po’ lo specchio della sua stagione; un errore più o meno determinante ce lo ha messo quasi sempre ed è così che non è riuscito a strappare il posto a Cristiano Biraghi.