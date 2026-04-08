L’ex attaccante di Milan, Juventus e Napoli, José Altafini, ha parlato a Tuttosport, consigliando l’attaccante della Fiorentina Moise Kean ai rossoneri per la prossima stagione.

‘Kean ha potenzialità interessanti. Lo vedo bene al Milan’

"Retegui, Kean, Jackson o Castro? Mi piace Kean. L’Italia è rimasta fuori al Mondiale non per colpa sua. Kean tra Fiorentina e Nazionale ha fatto diversi gol ed è cresciuto molto negli ultimi due anni. Lo reputo un centravanti bravo e dalle potenzialità interessanti. Per questo dico che lo vedrei bene in maglia rossonera”.