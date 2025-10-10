Verso la partita di domani contro l'Estonia, dove l'attaccante della Fiorentina Moise Kean sembra poter partire titolare, il ct della Nazionale Italiana Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa: “La verità è che noi dobbiamo fare più punti possibili, perché Israele è là e non possiamo fare calcoli. Non è che in automatico facciamo i playoff, dobbiamo giocare e vincere le partite, non scherzare col fuoco. Domani per noi è una partita importante, martedì un'altra. Finché la matematica non dice che dobbiamo andare ai playoff... Ma dobbiamo arrivare ai playoff e arrivare secondi, ma parliamo in modo serio, io e i miei calciatori lo sappiamo. Non abbiamo fatto nulla”.

“Rivedremo il solito coraggio dell'Italia”

E aggiunge: “Dobbiamo pensare alla partita di domani, a fare i punti, massima concentrazione, senza pensare al resto. Poi vedremo quello che succederà, pensando a noi e senza guardare una cosa mentre stiamo preparando un'altra. Il coraggio? Penso che lo rivedremo. Devo ringraziare questi ragazzi, avete visto l'aria, un'aria che mi piace molto, grande intensità e grandissima voglia”.