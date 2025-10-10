Gattuso: "Rivedremo il coraggio dell'Italia, c'è un'aria che mi piace molto. E finché la matematica non condanna ai playoff..."
Verso la partita di domani contro l'Estonia, dove l'attaccante della Fiorentina Moise Kean sembra poter partire titolare, il ct della Nazionale Italiana Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa: “La verità è che noi dobbiamo fare più punti possibili, perché Israele è là e non possiamo fare calcoli. Non è che in automatico facciamo i playoff, dobbiamo giocare e vincere le partite, non scherzare col fuoco. Domani per noi è una partita importante, martedì un'altra. Finché la matematica non dice che dobbiamo andare ai playoff... Ma dobbiamo arrivare ai playoff e arrivare secondi, ma parliamo in modo serio, io e i miei calciatori lo sappiamo. Non abbiamo fatto nulla”.
“Rivedremo il solito coraggio dell'Italia”
E aggiunge: “Dobbiamo pensare alla partita di domani, a fare i punti, massima concentrazione, senza pensare al resto. Poi vedremo quello che succederà, pensando a noi e senza guardare una cosa mentre stiamo preparando un'altra. Il coraggio? Penso che lo rivedremo. Devo ringraziare questi ragazzi, avete visto l'aria, un'aria che mi piace molto, grande intensità e grandissima voglia”.