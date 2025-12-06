Alberto Faccini, ex attaccante di tante squadre tra cui la Roma e procuratore sportivo, ha commentato il momento della Fiorentina, la sua brutta classifica e il confronto dell'attaccante Edin Dzeko con i tifosi viola.

“Situazione della Fiorentina incredibile”

Faccini si è espresso così: “Questa situazione dei viola nessuno poteva aspettarsela alla luce delle mosse che erano state giudicate da tutti positive. Anche il ritorno Pioli sembrava l'ideale. E questo è qualcosa di incredibile, perché io non capisco come si possa trovare all'ultimo posto una squadra con elementi importanti soprattutto in avanti”.

“Dzeko sa che quando ci sono annate così…”

Sul confronto tra Dzeko e i tifosi ha aggiunto: "Ha fatto bene Dzeko a prendere in mano la situazione perché chi ha giocato a calcio sa che quando ci sono annate che iniziano storte, se non si fa gruppo e non si mette la faccia possono diventare davvero oltremodo negative. Sono convinto che la Fiorentina si riprenderà però affidandosi all'esperienza di questi elementi".